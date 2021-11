LEMIEUX, Diane



À Acton Vale, le 15 novembre 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée Madame Diane Lemieux.Elle laisse dans le deuil ses fils Eric et Pascal, ses petits-enfants Camille, Maya, Océane, Lyla, Léane, Noémie et William, sa soeur Sr. Louise, ainsi que plusieurs parents et amis dont Jean.La famille recevra les condoléances le 24 novembre 2021 de 14h à 16h, suivi des funérailles à 16h au complexe funéraire:Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Alzheimer serait apprécié en sa mémoire.