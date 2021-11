WEBER CORMIER, May



La famille Weber a le regret de vous informer du décès de Madame May Weber Cormier, survenu à Laval le vendredi 5 novembre.Femme de tête, elle a fait sa carrière professionnelle dans le domaine des assurances et a su, avec brio, y laisser sa marque parmi les hautes sphères de la gestion. Grande voyageuse de ce monde, elle adorait skier et elle a joué plus d'une ronde de golf, un de ses grands plaisirs, tout comme se retrouver avec des gens et amis et débattre de ses opinions, toujours avec un esprit festif.Pour l'ensemble de ses ami(e)s elle fut loyale et a entretenu des liens sincères depuis plus de 70 années. Les Moniques, Ghislaine, Marielle et tellement d'autres gens, vous avez été une source de joie de tous les instants.Elle rejoint son conjoint, feu Roger Cormier et laisse dans le deuil son filleul Pierre Laliberté (Sylvie Roy) une présence constante et aidante auprès d'elle, Caroline et Philippe Weber ainsi que leurs conjoints et enfants respectifs. Elle laisse aussi d'autres neveux et nièces, cousins et cousines.Elle laisse aussi ses deux frères adorés Georges (Suzanne) et Henri Weber ainsi que sa soeur feu Rolande Weber Laliberté et sa grande amie feu Micheline Bernard, toutes deux récemment décédées.Selon ses dernières volontés, aucune cérémonie ne sera célébrée. Elle voulait simplement que son souvenir reste à jamais dans vos coeurs.