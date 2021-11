LAMBERT, Louisette



Au CHPLG, le 30 octobre 2021, est décédée paisiblement à 81 ans Mme Louisette Lambert, de Repentigny.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gaétan (Pascale), Ghislaine (Jean-Pierre), Johanne (François), Ghislain (Ermelinda), Line (feu Daniel) et Jacques (Manon), ainsi que les jumeaux Yvon et Yves. Elle rejoint son fils, feu Mario.Elle laisse une belle relève de 16 petits-enfants et de 12 arrière-petits-enfants à ce jour.Elle laisse aussi ses frères et soeurs, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Hamel et de nombreux autres parents et ami(e)s.Elle a été confiée à la:Les proches recevront famille et ami(e)s à compter de 10h00 le samedi 27 novembre 2021 à l'Église Notre-Dame des champs à Repentigny, 187, boul. Iberville, J6A 1Z1. Les funérailles suivront à 11h00.Pour les personnes le souhaitant, un don peut être fait, à sa mémoire, à l'organisme de leur choix.