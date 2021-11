CARDINAL, Robert



À Ste-Martine, le 14 novembre 2021, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Robert Cardinal, époux de Mme Céline Guérin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Dominic et Sophie (Simon), ses petits-enfants Élodie, Léane et Benjamin, sa mère Jacqueline Cardinal (née Bernier), ses frères et sa soeur: Pierre, Richard (Caroline), Sylvie (Denis) et Stéphane (Chantal), son beau-père Marcel Guérin, sa belle-soeur Carole, son beau-frère Gilbert, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Les funérailles se feront samedi, le 27 novembre 2021, à 11h en l'église de Ste-Martine. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 9h. Il reposera au cimetière Chanoine Aimé-Pilon de Ste-Martine.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la fondation du CHUM.fondationduchum.comDirection funéraireBEAUHARNOIS450-225-2200