LEGAULT, Ginette



À l'hôpital Anna Laberge à Châteauguay, à l'âge de 76 ans, est décédée Ginette Legault.Elle laisse dans le deuil sa fille Natalie Charbonneau, son gendre Pierre Laramée, ses petits enfants Simon (Leanne et arrière petit- fils Cedric), Camille (Sébastien), Laurence (Guillaume), sa soeur Francine, son beau-frère Claude Guérard, son neveu Benoit (Dominique, Thomas, Félix, Nathan), sa nièce Violaine ainsi que de nombreux beaux-frères et belle-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 novembre à l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à Verdun, de 9h45 à 11h. Par la suite, une messe sera célébrée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation d'Alzheimer.