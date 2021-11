Le BOURDAIS, Jeanne d'Arc

(née Mayer)



À Montréal, le 17 novembre 2021, entourée de ses proches, est décédée Mme Jeanne d'Arc Le Bourdais. Précédée de ses deux époux, feu Albert Le Bourdais et feu Aimé Sénéchal, de son compagnon, feu Maurice Maher, et de sa fille, feu Lise Le Bourdais Fleury (Michel), elle laisse dans le deuil ses enfants : François (Carmen Snyder), Céline (William Coffey), Claude (Betty Rogers), Carole (feu Mike Del Zoppo), ses onze petits-enfants et ses vingt arrière-petits-enfants, ses deux soeurs Aline et Thérèse Mayer, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le vendredi 26 novembre 2021 entre 18h et 21h ainsi que le dimanche 28 novembre entre 13h et 16h. Une cérémonie commémorative se tiendra à 16h au salon même.La famille tient à remercier le personnel de la résidence les Tours Gouin ainsi que Dr. Jean-François Tanguay et le personnel du quatrième étage de l'Institut de cardiologie de Montréal pour leurs bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal