POITRAS, Yvon



À Laval, le 15 novembre 2021, à l'âge de 85 ans est décédé Monsieur Yvon Poitras, époux en premières noces de feu Denise Lussier et en secondes noces de Danielle Turgeon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Claude et Benoit (Line), ses petits-enfants Kevin, Joannie (Mathieu), Véronique (Alexandre), ses arrière-petits-enfants Jacob et Béatrice, sa soeur Huguette, les enfants de Danielle : feu Matthieu Michaud, Vincent Michaud (Karine) et Douce Michaud (Luc), les petits-enfants : Guillaume, Xavier, Evelyne, Philémon et Audrey, ainsi que de nombreux parents et amis.Il n'y aura aucune exposition et l'inhumation des cendres aura lieu en toute intimité. Une rencontre de commémoration aura lieu ultérieurement.La famille remercie l'équipe des Soins palliatifs à domicile de Laval pour la qualité des soins prodigués au malade.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation Maxime Letendre.