PAGEAU, Gaëtane



À Montréal, le 10 novembre 2021, est décédée Mme Gaëtane Pageau.Elle laisse dans le deuil ses soeurs, Thérèse, Françoise (Joseph), Lucille, Marie-Marthe et sa belle-soeur Carmen. Elle laisse aussi dans le deuil ses nièces et neveux leurs conjoints et leur descendance ainsi que plusieurs amies dont Fernande.La famille recevra les condoléances à la chapelle du complexe:le dimanche 5 décembre de 9h à 11h une messe suivra au même endroit à 11h.