BISSON, Claire



À Terrebonne, le 10 novembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Claire Bisson, épouse de feu M. Jean-Luc Dubois.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Jean-Yves), Gino (Isabelle), Lucie (Steve), Marco (Nathalie), Carole (Benoit), Carlos (France), ses treize petits-enfants, ses nombreux arrière-petits-enfants, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 23 novembre 2021 de 11h à 14h à la :939, RUE ST-LOUIS, TERREBONNELes funérailles auront lieu ce même jour à 14h en l'église St-Louis-de-France située au 825, rue St-Louis à Terrebonne.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, formulaires disponibles au salon.