FLAMENT, Nicole



À la maison Adhémar-Dion, le 15 novembre 2021, est décédée à l'âge de 69 ans, Mme Nicole Déziel née Flament, épouse de Pierre Déziel.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Annie (Patrick) et Karine (Christian), ses petits-enfants William, Mathis, Jacob et Xavier ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 27 novembre 2021, de 11h à 14h, au:L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4450-589-5505 / www.guilbault.infosuivi du service en l'église de L'Assomption.Au lieu de fleurs, un don à la maison Adhémar-Dion serait apprécié par la famille.