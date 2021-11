GRÉGOIRE (née PARENT)

Jacqueline



Le 5 novembre 2021, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, est décédée Jacqueline Parent, épouse de Lionel Grégoire.Elle était la fille de feu Jeannette Gauthier et de feu Upton Parent, soeur de feu Claude (feu Eva Miron), de feu Jacques (Bérangère Côté), de feu René (feu Huguette Pitre), de Simone (Bernard Léguedé), de Louise (Serge Tremblay) et Madeleine (Bernard Landreville). Elle était la belle-soeur de Monique Grégoire (Bruno Larivière) et de feu Pierre Grégoire et d'Armand Grégoire (Suzanne Aird).Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces et autres membres des familles Parent et Grégoire. Ses amis(es) retraités(es) des Fiduciaires de la Banque Laurentienne et les membres et amis (es) des Voix de l'Île et son directeur Joël Poulin, la pleurent aussi.En témoignage de sympathie, des dons à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont seraient appréciés. La famille tient à remercier les médecins et tout le personnel de l'urgence et des soins intensifs pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur empathie envers Jacqueline et la famille.La famille recevra les condoléances le samedi 27 novembre 2021 à compter de 13h en l'église St-Donat, située au 6805, rue de Marseille. Une célébration religieuse suivra à 14h30. Les mesures sanitaires dues à la COVID-19 seront respectées.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière de Saint-Antoine-sur-le-Richelieu.