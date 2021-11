LEBLANC, Jacques



De Châteauguay, c'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jacques LeBlanc, policier retraité SPVM, survenu le dimanche 7 novembre 2021, à l'âge de 74 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Hélène Charette, sa fille Véronique et son petit-fils Jérémy, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 4 décembre entre 13h00 et 17h00 au Complexe funéraire Châteauguay - Alexandre Nicole.Une cérémonie sera célébrée à 17h00 en la chapelle du Complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.com