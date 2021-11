DEBIEN LEMAY, Gilberte



À Laval, le 6 novembre 2021, à l'âge vénérable de, est décédée Mme Gilberte Lemay Debien, épouse de feu Régis Debien.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marjolaine (Michel), Bernard (Carole), Jean-Pierre (Lucie), Denise (Marie), ses petits-enfants, Valérie, François (Marie-Ève), Marie-Josée (Benoit), Geneviève (feu Frédéric), Frédéric (Mélissa), Simon (Geneviève) et ses arrière-petits-enfants, Jean-Sébastien, Gabriel, Anabelle, James, Béatrice, Emma et Alicia. Elle laisse également sa soeur Clémence (feu Earl), sa belle-soeur Madeleine (feu Gaétan), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 décembre 2021 de 12h à 15h30, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 av. des Perron, Laval, QC, H7J 1G5. Suivront la cérémonie commémorative à 15h30 et la mise en terre à 16h au même endroit.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de la Cité de la Santé ainsi que le personnel du 4e étage du Centre d'hébergement Rose-de-Lima, une équipe humaine, dévouée et attentionnée.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.Une captation vidéo sera disponible pour la cérémonie commémorative de 15h30 à 16h00.