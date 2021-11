DE SERRES, François



C'est à St-Jérôme, le 21 mai 2021, à l'âge de 70 ans, qu'est décédé François De Serres. Il était le fils de feu Roland De Serres et feu Thérèse Benoît.François laisse dans une grande peine sa conjointe Louise-Anne Clément, sa fille adorée Annie (Jean-François Dubé) et ses trois merveilleux petits-enfants Juliette, Alexis et Étienne.Cette grande peine est également partagée par ses soeurs Christiane (Guy), Josée (Michel) et Lorraine, de même que par son beau-frère Daniel, ses neveux, ses nièces et de très précieux amis.Une rencontre commémorative se tiendra le dimanche 28 novembre 2021 de 13h à 16h et permettra alors de partager nos souvenirs de cet homme unique, au salon de la :Une liturgie de la Parole sera célébrée au salon la journée même à 16h.