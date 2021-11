BEAULIEU, René



À Montréal, le 1er novembre 2021, à l'âge de 81 ans est décédé monsieur René Beaulieu, veuf de madame Diane Alary (sa fille Isabelle, et ses petits-enfants Lauriane et Samuel).Il laisse dans le deuil ses filles Chantal et Brigitte (Gary), ses petits-enfants Emmanuelle (Thomas), Mariane (Louis) et Hugo, son arrière-petit-fils Florent, ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en fonction des règles sanitaires de 50 personnes, maximum à la fois à l'intérieur, au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1www.cfdt.cale dimanche 28 novembre de midi à 15h suivi des funérailles à 15h, sur invitation afin de respecter le nombre maximum de 50 personnes permises. Prenez note qu'à la demande de la famille, le passeport vaccinal sera exigé.