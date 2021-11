DUCHARME (née Laframboise) Anita

DUCHARME (née Laframboise)

À Saint-Eustache, le 12 novembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Anita Ducharme (née Laframboise), épouse de Jean-Guy Trottier et mère de feu Yves.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (Hélène) et Manon, ses petits-enfants Guillaume, Annie et Marie-Claude et leurs conjoint(e)s, ses arrière-petits-enfants, sa belle-famille Réjean Trottier (Micheline) et leurs enfants, Diane Trottier, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 décembre 2021 de 13h à 15h30 suivi des funérailles de 15h30 à 16h au complexe funéraireLa famille tient à remercier le personnel du CHSLD des Patriotes de Saint-Eustache, pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Alzheimer serait apprécié en sa mémoire.