GAGNÉ, Diane



À Montréal, le 14 novembre 2021, est décédée Diane Gagné, des suites d'une longue maladie.Prédécédée par ses parents Léon Gagné et Françoise Bélanger, elle laisse dans le deuil son époux Victor Cardinal, son fils Victor-Léon Cardinal et sa soeur Louise Gagné. Elle laisse aussi son beau-frère Pierre Cardinal (Lucie Leclerc), sa nièce Marie-Ève et son neveu Mathieu, ainsi que ses chats adorés.Les visites en présence de l'urne auront lieu le jeudi 25 novembre de 19h à 22h ainsi que le vendredi 26 novembre dès 14h, suivi des funérailles en chapelle à 17h à la :560, CHEMIN BORD-DU-LAC, DORVAL(514) 631-1511 www.jjcardinal.ca