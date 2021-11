ARCHAMBAULT, Thérèse

(née Paquette)



Le 12 novembre 2021, le Christ a largement ouvert ses portes à une maman d'une bonté extraordinaire qui s'est envolée vers le ciel à sesÉpouse de feu Gérard Archambault, chère maman de feu Claire (Raphaël), Marie ( Claude), feu Gilbert, Jean, feu Louis, feu Jacques, Josée (José), feu Guy, et Pierre, grand-mère adorée de 10 petits-enfants et de 17 arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil parents et amis.Selon ses volontés elle ne sera pas exposée. Les funérailles auront lieu mardi le 23 novembre 2021 à 11h en l'église St- François-de-Sales (7070 boul des Mille-Iles, Laval), suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Propriétaire Patrick Lajeunessewww.salonfunerairelfc.com