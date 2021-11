LUSSIER (née Girouard) Hélène



C'est avec une tristesse infinie que nous annonçons le décès de Madame Hélène Lussier, épouse de feu Marcel Lussier, survenu à Longueuil, le 15 novembre 2021, à l'âge de 76 ans.Elle laisse dans le deuil ses filles (Isabelle et Chantal), ses petits-enfants (ses Amours…Charles-Philippe et Marie-Esther), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 26 novembre 2021 de 13h30 à 16h30 au complexe funéraire :Une cérémonie aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.Un don à la Fondation Source Bleue serait apprécié en sa mémoire.