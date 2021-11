SÉGUIN PAYETTE, Michelle



Au Centre d'hébergement de Lévis, le 10 octobre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Michelle Payette, épouse de feu M. Marcel Séguin, fille de feu M. Yves Payette et feu Mme Georgette Lapointe. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Jacques Gagnon) et Martin Séguin; ses petits-enfants: Karelle (Alexandre), Charles, Mathieu et Caroline; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le Dr Bégin ainsi que tout le personnel soignant du 4e étage du CHSLD de Lévis pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec.https://www.societealzheimerdequebec.com/Le service religieux sera célébré le samedi 27 novembre à 11h, en l'église Notre-Dame de Lévis, où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 10h.Pour renseignements:418 839-8823www.groupegarneau.com