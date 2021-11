DEMERS, Eva



À Montréal, le 5 novembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Eva Demers, épouse en 1eres noces de feu Rolland Grondin et en 2e noces de feu Denis Létourneux demeurant à Montréal.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Dorothée Grondin (feu Louis Maisonneuve), André Grondin, Michel Grondin, Jacques Grondin, Chantal Létourneux (Robert Bois), Debby Pozdyk (Gilles Bertrand), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 26 novembre dès 10h en l'église de St-Cyrille-de-Wendover, les funérailles suivront à 11h. Madame Demers sera inhumée au cimetière de St-Cyrille-de-Wendover.