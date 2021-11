PEPIN, Lise



À Boucherville, le 16 novembre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Lise Pepin, conjointe de feu monsieur Jean-Gilles Leavy.Elle laisse dans le deuil ses soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mardi 23 novembre de 10 h à 11 h au :À L'EST DE MONTARVILLESORTIE 19 DE LA ROUTE 132 ESTBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 11 h en la chapelle du Complexe funéraire Pierre Tétreault et de là au cimetière de Boucherville.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.