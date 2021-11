DUPRÉ, Nicole



Décédée le 8 novembre 2021 à l'âge de 67 ans. Elle était la tendre conjointe d'André Leduc, et la fille de feu Fernand Dupré et de feu Marie-Paule Cléroux. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa soeur: Marielle (Robert) ainsi que beaux- frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s.Une exposition en présence des cendres, aura lieu le samedi 27 novembre 2021 à la:2000 RUE CUNARDLAVALLa famille recevra les condoléances à compter de 13h30 .Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Le Monarque (prière de ne pas envoyer de fleurs et faire un don à la Résidence).La famille désire remercier le personnel de la Résidence Le Monarque pour les bons soins prodigués.Vos messages de condoléances peuvent être envoyés à: