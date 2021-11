RANCOURT, André



De Boisbriand, le 11 novembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé M. André Rancourt, époux de Mme Françoise Rivard.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, Paul (Lise), Clément (Yvonne), Gisèle, Carmen (André), Ginette (Gaston), Lise (Jean-Clément) et Danielle (Robert), ainsi que tous ceux qui l'ont précédé; il laisse également son beau-frère Jean-Paul (Murielle), ses belles-soeurs, Monique, Raymonde, Claire et Nicole, sa filleule Marie-Josée, ses neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 27 novembre de 13h à 15h au :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 15h en la chapelle du complexe.Votre présence en salon doit se faire selon les règles en vigueur de la Santé Publique du Québec.