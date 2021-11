NAUD, Carmen



À Lachute, le vendredi 12 novembre 2021 est décédée à l'âge de 87 ans Madame Carmen Naud, épouse de feu Robert Leclerc.Elle laisse dans le deuil ses fils Robert et Pierre (Wanda Élizabeth Medina Desena), ses six petits-enfants et sept arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que parents et amis.Ses cendres seront déposées tout près de celles de son époux, dans le columbarium du complexe :2480, BOUL. DU CURÉ-LABELLEPRÉVOST J0R 1T0L'expression de vos condoléances peut s'exprimer par un don au CHSLD d'Argenteuil - Pavillon Lachute.Nous tenons à remercier le personnel du CHSLD pour les excellents soins prodigués à notre maman.