MONETTE, Rita

(née Roquebrune)



Au Centre hospitalier Anna-Laberge, le 13 novembre 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Rita Roquebrune, de St-Philippe, épouse de feu André Monette.Rita va rejoindre son époux ainsi que ses enfants Thérèse, Jean-Pierre, Daniel et Hélène.Elle laisse dans le deuil ses enfants Eugène, Louis (Line), Andrée, Lucie (Damiano), Michelle et Louise, ses 18 petits-enfants, ses 22 arrière-petits-enfants, son filleul Jacques Laferrière, plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 27 novembre 2021 à partir de 13h à l'église paroissiale de St-Philippe, 2750 route Édouard VII, Saint-Philippe, Qc, JOL 2KO, suivi des funérailles à 14h. Direction funéraire :