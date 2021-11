POISSANT, Céline



Dans sa maison de Sainte-Mélanie, accompagnée de ses proches, Céline Poissant est décédée le 11 novembre 2021.Dans le soleil doux de la dernière belle journée d'automne, entourée d'amour, elle s'est envolée, avec courage et sérénité, pour son plus grand voyage.Elle était l'épouse de feu Claude André Beauregard et la fille de feu Claude Poissant et de feu Monique Bédard.Elle laisse dans le deuil : Emmanuel Beauregard, Ludovic Beauregard (Rosalie Brûlé-Dho), Camille Beauregard (Olivier Bessé), son petit-fils Benoni, Gilbert Poissant, Élaine Poissant, Julie Poissant (Pierre Roy), Denis Poissant (Julye Daoust), Isabelle Beauregard (Robert Gionet), Nathalie Beauregard, sa filleule Sophie Sénécal, plusieurs neveux, nièces, autres parents et un grand nombre d'ami.e.s.La famille vous accueillera le samedi 27 novembre dès 10h au salon :JOLIETTEUne célébration aura lieu le même jour à 14h00 en l'église de Sainte-Mélanie.Nous sollicitons votre collaboration afin de respecter les normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en place au salon. Veuillez noter que le port du masque est obligatoire. Notez qu'un maximum de 50 personnes à la fois, sur rotation, est autorisé à l'intérieur du salon.