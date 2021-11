VINCENT, Claire



Le 13 mai, à l'âge de 85 ans est décédée Claire Vincent.Elle laisse dans le deuil ses fils Martin (Johanne Turcot) et Frédéric (feu Marianne Sylvestre), ses petites-filles Marie, Ariane et son conjoint, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à une date ultérieure à :BROSSARD