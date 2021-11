COTONNEC, Armel



14 juin 1931 - 1er novembre 2021Le 1er novembre 2021 est décédé Armel Cotonnec à son domicile de Laval. Originaire de Lancerf situé dans la commune de Plourivo en Bretagne, il y a vécu jusqu'à l'âge de 2 ans. Sa famille déménage ensuite à Gourin où il demeure jusqu'à son départ pour le Canada à l'âge de 25 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Louise Delorme, ses enfants Josseline (Claude Rémillard), Raymond (Manon Leclerc-Giard) et Jean (Julie Duguay), ses petits-enfants Josiane, Marie-Hélène (Francis), François (Marjorie), Dominic, Pénélope, Maël et Yourian, son arrière-petit-fils Evan, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis du Canada et de la France.La famille recevra les condoléances le vendredi 26 novembre 2021 de 13h à 21h ainsi que le samedi 27 novembre de 9h à 12h à laUne cérémonie hommage aura lieu le samedi 27 novembre 2021 dès 12h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.Prière de respecter les mesures prescrites par la Santé publique.