LATREILLE SIMARD, Isabelle

Au CHSLD Désy de St-Gabriel-de-Brandon, le 14 novembre 2021, est décédée à l'âge de 91 ans, Mme Isabelle Simard, épouse de feu Rodolphe Latreille.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucien (Grace Latreille) et Lise (Michel Gariépy); ses petits-enfants : Nicole, Kenny, Julie, Francine, Martin, Châtelaine et Paméla; ses arrière-petits-enfants : Patricia et Patrick, autres parents et amis.