Bonneville a 60 ans: «Au début, c’était révolutionnaire!»

Thetford Mines en 1961. Paul-Émile Bonneville, mécanicien dans l’industrie de l’amiante va accepter une offre qui va changer sa vie... et celle de sa descendance.

La première usine Bonneville à Beloeil en 1977.

« Il vendait des fournaises en soirée et la compagnie lui a demandé de vendre aussi des maisons mobiles. Fonceur et entrepreneur comme il était, il a dit oui », raconte son petit-fils Dany Bonneville, aujourd’hui coprésident des Industries Bonneville avec son cousin Éric.

Une première maison modèle est alors installée sur le terrain familial. Les clients se succèdent, l’entreprise est lancée.

Monter un empire

« Mon grand-père était vraiment visionnaire. Avec une troisième année de scolarité, il a réussi à monter un empire, avec toute sa famille, à transmettre sa passion à la deuxième génération qui l’a transmise à la troisième génération », constate M. Bonneville.

« Au début, il louait le terrain et vendait les maisons entre 12 000 à 13 000 $. Pour le même prix d’un loyer, les jeunes couples avaient accès à la propriété. C’était révolutionnaire, personne ne faisait cela à l’époque », poursuit-il.

Rapidement, Bonneville va grandir, faire l’acquisition d’une première usine à Belœil, pour mieux contrôler la production et la qualité des maisons. L’entreprise familiale compte maintenant 400 employés.

Transmettre la passion

« La passion c’est énormément important et on a toujours voulu être en avant de la parade, on a investi des sommes considérables en communication, pour la production, la recherche et développement, c’est ce qui nous a permis d’être toujours à l’avant-garde. Si on s’était assis sur notre steak, on ne serait pas là aujourd’hui », dit-il.

La période la plus difficile de l’entreprise ? La pandémie actuelle qui a remis en question toutes les certitudes.

« Jamais on n’aurait pensé que la demande serait aussi folle... c’est quasiment trop. Ça met une pression incroyable sur tous nos départements, on voit beaucoup de détresse psychologique, plus la pénurie de main-d’œuvre, la pénurie de matériaux. Ouf..., ç’a été toute une année », relate M. Bonneville.

Une mission de philanthropie

Ce dernier assure toutefois que le fil conducteur de Bonneville demeure la philanthropie notamment avec Opération Enfants Soleil et la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.

« On a un levier important, on appelle nos fournisseurs et ils doivent embarquer, ils n’ont pas le choix (rires). Mais c’est une véritable mission pour nous », conclut M. Bonneville.