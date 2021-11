CHARLEBOIS, Francine



Le 2 novembre 2021, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Francine Charlebois, fille de feu Paul-Émile et de feu Madeleine Vinet.Elle laisse dans le deuil sa fille Catherine Gauvreau (Yann Deslauriers); ses soeurs: Louise Charlebois (Gilles Leblanc), Suzanne Charlebois et Lucie Charlebois; ses petits-enfants: Samuel Boudreault, Mariane Boudreault et Léa Deslauriers ainsi que ses nièces, ses neveux, leurs enfants et ses amis.La famille recevra les condoléances samedi le 27 novembre 2021, à 13h, à l'église Notre-Dame d'Anjou au 8200 Place de l'église à Anjou et à 15h seront célébrées les funérailles.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.