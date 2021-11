MESSIER, Claude



Le samedi 6 novembre 2021 est décédé à l'âge de 75 ans, monsieur Claude Messier.Il laisse dans le deuil sa conjointe Claudette, sa fille Karine, la fille de sa conjointe, son conjoint et leurs enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents, amis et clients.La famille recevra vos condoléances au :Qc J3G 0K5Tel : (450) 467-4780www.salondemers.comLe dimanche 28 novembre 2021 de 9h à 11h. Une courte prière suivra à 11h. La mise en terre aura lieu à une date ultérieure.