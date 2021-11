BÉLISLE (née Desbiens)

Jeanne D'Arc



À Mont-Laurier au foyer Alain Campeau à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Jeanne D'Arc Bélisle (née Desbiens), épouse de feu M. Jean-Paul Bélisle.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Bernard (Françoise Des Groseillers), Dominique (Carole Guindon), Ginette (Laurier Tremblay), Daniel, Rémi (Manon Leclair), Denis (Annie Mayer), Lucie (Mario Charpentier) et Nathalie (Jocelyn Fex), ses 32 petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, Adrien (Géraldine), Laurette et Annette (Gilles Daudelin), son beau-frère Armand (Réjeanne Ouellette) ainsi qu'autres parents et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 novembre 2021 de 9h à 10h45, aux:495 RUE BOILEAURIVIÈRE-ROUGE, QC J0T 1T0www.salonsfunerairesguay.comLes funérailles auront lieu le samedi 27 novembre 2021 à 11h, en l'église de Rivière-Rouge: 121-125, rue L'Annonciation Sud, Rivière-Rouge, J0T 1T0, suivies de l'inhumation au cimetière de l'Ascension: 39 rue Principale, L'Ascension, J0T 1W0.