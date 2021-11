GUÉRIN, Gilbert



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Gilbert Guérin, fils de feu Gabriel Guérin et de feu Blanche-Eva Lussier.Il nous a quittés le 17 novembre 2021, à l'âge de 83 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Rollande Lestage, ses enfants : Danielle, Benoît (Diane) et Isabelle (André) ; ses petits-enfants Nicolas, Caroline et Gabriel ; ainsi que ses arrière-petits-enfants : Alexia, Érika, Rebecca et Kristina.Il manquera également à plusieurs parents, amis et voisins qui appréciaient son humour et son aide toujours précieuse. Tu aimais faire rire la galerie avec ton côté pince-sans-rire et cela va nous manquer.La famille vous invite à lui rendre un dernier hommage le samedi 27 novembre 2021 de 16h à 21h au complexe funéraire :L'inhumation aura lieu au printemps 2022 au cimetière de Sherrington.