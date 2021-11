Chevreuil: trucs de dernière minute

La saison de la chasse au cerf de Virginie à la carabine se terminera demain, en fin de journée, dans la vaste majorité des zones de la Belle Province.

Si vous faites partie de ceux qui n’ont pas réussi à déjouer l’un de ces cervidés fort rusés, gardez espoir et dites-vous que tout est encore possible. Un scénario de chasse peut basculer de l’interminable attente et de l’inaction à la récolte d’un gros spécimen en moins de deux minutes. Soyez confiants et mettez toutes les chances de votre bord.

Rafraîchir

Si vous chassez au même endroit depuis quelques jours déjà, il y a fort à parier que vous avez laissé une foule d’effluves corporels à votre site. En plus d’utiliser un éliminateur d’odeur comme du NokOut, prenez une petite pelle, un outil de jardin ou une branche et grattez la terre tout autour de votre poste d’affût. Remuez le sol jusqu’à une profondeur d’environ 8 à 10 cm et sur une largeur de 15 cm. La terre fraîchement raclée dégagera une émanation naturelle qui, en plus de camoufler la vôtre, donnera l’illusion aux autres chevreuils qu’un mâle dominant vient de faire un grattage. Ajoutez-y quelques gouttes d’urine synthétique pour stimuler les divers bucks du secteur.

Direction

On ne le dira jamais assez souvent : le vent est votre pire ennemi. La semaine dernière, un cerf a soufflé à trois reprises, au loin, 15 minutes après que je me suis assis dans mon abri portatif. Cela signifie que mon odeur a flotté dans les airs jusqu’à ses narines. Versez une petite quantité de bicarbonate de soude inodore dans un contenant pour les pilules. Rendu sur place, déversez un peu de cette poudre à la hauteur de vos yeux et regardez-la voyager au gré des vents. Cela vous indiquera la direction à éviter pour ne pas vous faire repérer, comme ce fut mon cas.

Reflets

Lorsque le soleil brille de tous ses rayons, prenez toutes les précautions nécessaires pour vous assurer que votre montre, vos lunettes, vos jumelles ou autres accessoires ne puissent refléter la lumière et ainsi occasionner des reflets indésirables qui signaleront votre subterfuge sur-le-champ, et ce, même à une longue distance.

Ne bougez pas

Notre corps n’est pas conçu pour demeurer immobile indéfiniment. Pour ne pas attirer les regards et dévoiler votre présence, ne sortez pas de votre cache ou ne descendez pas de votre mirador. Si vous devez faire pipi, servez-vous d’une bouteille. Il ne reste que quelques heures à la saison 2021, alors tentez de patienter le plus longtemps possible et souvenez-vous que l’action peut survenir à tout moment, même sur l’heure du midi.

En douceur

Voir le temps filer de la sorte, sans résultat, n’a rien de réjouissant. Rappelez-vous l’importance des microdétails qui génèrent parfois de grandes différences. Allez-y mollo, comme le dit si bien l’expression populaire. Ce n’est pas parce que la saison s’achève qu’il faut caller plus fort et plus souvent et qu’il faut entrechoquer les cornes encore plus violemment lors des séances de rattling. Il n’est pas avantageux non plus de vider vos bouteilles d’urine synthétique et vos contenants de leurres olfactifs en vous disant que d’une façon ou d’une autre, vous n’en aurez plus besoin. Cela aura comme effet négatif d’inonder votre territoire de diverses senteurs et de rendre les chevreuils encore plus suspicieux.

Bonne chasse !