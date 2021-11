Citadelle: du sirop d’érable leur coule dans les veines depuis 1925

Un proche du Mouvement Desjardins naissant a fondé il y a près d’un siècle une coopérative de sirop d’érable, qui fait pâlir de jalousie les géants de l’alimentation avec son chiffre d’affaires de 200 M$.

• • Citadelle depuis 1925 Fondateur — Cyrille Vaillancourt Siège social — Ville de Lévis Activité — Fabricant de sirop d'érable Effectif — 275 employés • • Photo tirée de expositioncitadelle.wixsite.com Archives Citadelle

En 1918, le fondateur Cyrille Vaillancourt alla étudier à la sucrerie-école de M. Luc J.-A. Dupuis à Ste-Louise.

« Laisserons-nous manger par les autres ce que nous avons de plus beau et de meilleur, sans en garder une bonne part pour nous ? », s’est demandé à voix haute en 1932 le fondateur de la coopérative Citadelle Cyrille Vaillancourt en voyant les autres provinces tirer la couverture de leur bord.

Au début du XXe siècle, l’industrie de l’érable navigue en eaux troubles. Des monopoles écrasent les producteurs acéricoles québécois, qui sont forcés d’accepter le prix qu’on leur donne pour leur précieux nectar.

« À l’époque, le ministre de l’Agriculture a mandaté Cyrille Vaillancourt, proche du Mouvement Desjardins, qui a succédé à Alphonse Desjardins », raconte au Journal Martin Plante, directeur général de Citadelle.

Pour renverser la vapeur, le ministre de l’Agriculture du Québec, Joseph-Édouard Caron, demande à Cyrille Vaillancourt de trouver une solution.

Après mûres réflexions, le fondateur de Citadelle opte pour le modèle coopératif et se met à emmagasiner son sirop d’érable dans son sous-sol de la rue Bégin, à Lévis, avant de déménager à Plessisville, dans ce qui deviendra plus tard la capitale mondiale de l’érable.

« Cyrille Vaillancourt avait son bureau à Lévis, il voyait la Citadelle de Québec l’autre bord, alors il a appelé la coopérative Citadelle », explique Martin Plante.

Le Roi George VI, la Reine Élisabeth, le Général de Gaule ou même le Pape Pie XII... au fil des ans, Citadelle n’hésite pas à donner son produit en cadeau aux personnalités les plus puissantes au monde pour se faire connaître.

Pas de «sirop de poteau»

En 2008-2009, une très petite récolte de sirop d’érable vient ébranler les colonnes de la Citadelle. Pris au dépourvu, ses clients lui demandent de faire du sirop de table pour remplir leurs tablettes, mais la coopérative refuse.

« Même encore aujourd’hui, on ne vend pas de sirop de table, de sirop de poteau ou toute forme de mélange de sucre. On est resté dans le 100 % pur depuis notre fondation », martèle Martin Plante avec fierté.

Cette leçon d’apparence banale a donné de la crédibilité à Citadelle. « Ton positionnement, ça peut prendre 100 ans à le bâtir et deux minutes à la perdre », souffle son directeur général Martin Plante.

Miel et canneberge

En 2009, la coopérative en fusionne avec des apiculteurs avec lesquels ils travaillaient depuis 1969 pour devenir le plus grand transformateur de miel au Canada.

Quelques années plus tard, Citadelle fait l’acquisition dans la canneberge de la Maison Bergevin à Québec et bâtissent leur propre usine à Aston-Jonction.

« Aujourd’hui, plus de 60 % des revenus viennent du sirop d’érable et 20 % de miel et 20 % de canneberge. C’est important de reconnaître d’où l’on vient », conclut Martin Plante, directeur général de Citadelle.

«On a inventé le beurre d’érable. Ce n’est pas banal»

Citadelle revendique l’invention du beurre d’érable pur à son usine de Plessisville du Centre-du-Québec quelques années à peine avant qu’éclate la Deuxième Guerre mondiale.

« On peut dire que l’on a inventé le beurre d’érable. Ce n’est pas banal », lance au Journal Martin Plante, directeur général de Citadelle.

C’est en 1932, à l’usine de Plessisville, que le célèbre beurre d’érable québécois voit le jour, juste à temps pour le temps des sucres.

À l’époque, comme aujourd’hui, la saison des sucres dure de la mi-mars à la mi-avril pendant le dégel de la terre et les acériculteurs de Citadelle bouillent d’impatience de trouver un nouveau produit pour leur partie de sucre.

Sirop d’érable pur

Dès les premières années de son histoire, la coopérative d’acériculteurs ne lésine pas avec la qualité. Cette signature restera sa marque de commerce.

« On est les premiers à avoir eu un chimiste dès le début pour s’assurer de la qualité du produit que l’on mettait en tablette », ajoute Martin Plante.

Contrairement à d’autres qui ajoutent au gré des saisons des aliments sous leur giron, la coopérative se concentre sur ses propres produits

« On n’est pas une maison de commerce. On ne prend pas des produits pour aller les vendre partout dans le monde comme ça. On vend les produits de nos producteurs. C’est la base de la coopérative », souligne Martin Plante, en refusant cependant de casser du sucre sur le dos de ses concurrents.



Marchés émergents

Alors que les marchés émergents ont le goût du sirop d’érable et que de plus en plus d’entreprises d’ici lui font de l’œil pour qu’elle se mette à vendre ses produits fins aux quatre coins du globe, Citadelle refuse de jouer dans ce film.

« Il y a beaucoup de gens qui nous disent : “Vous êtes dans 45 pays, pouvez-vous mettre notre produit dans votre portefeuille ?” La réponse, c’est non », lance Martin Plante, le directeur général de Citadelle.

« Pour moi la pérennité, c’est résister aux décisions à court terme », conclut-il.