«C’mon C’mon»: tisser des liens

Après «Les débutants» et «20th Century Women», le réalisateur Mike Mills porte son regard tendre et doux sur Joaquin Phoenix.

Johnny est journaliste à la radio. Au moment où s’ouvre le film, il se trouve à New York et recueille les témoignages d’enfants et d’adolescents sur la manière dont ils voient l’avenir, le leur et celui de la société qui les entoure. À la demande de sa sœur Viv (Gaby Hoffmann), qui habite à Los Angeles, il vient lui donner un coup de main pour garder Jesse (Woody Norman), son fils.

Célibataire et sans enfant, donc maladroit avec les jeunes dans un cadre privé, Johnny passe quelques jours avec Jesse, l’oncle et le neveu s’apprivoisant réciproquement. Rapidement, Viv doit faire face aux problèmes de santé mentale de son ex-mari et père de Jesse, Paul (Scoot McNairy).

Le regard du réalisateur et scénariste est tendre, lent, humain, aidé en cela par l’usage du noir et blanc qui adoucit le propos, y compris lors des crises de paranoïa et de doute de Paul ou lors des comportements extrêmes de Jesse – le garçon fait semblant d’être un orphelin dont la famille est morte.

Joaquin Phoenix, qui est père depuis un peu plus d’un an, joue à merveille l’oncle pas si sûr de lui, tâtonnant, ne comprenant pas certaines des réactions d’un jeune enfant. En ajoutant à l’histoire centrale celle du passé entre le frère et la sœur – via des retours en arrière de la mort de leur mère –, Mike Mills rend ce portrait encore plus intime et intimiste.

Difficile de ne pas se laisser bercer par la mélodie des mots prononcés par la voix hors champ – celle de Joaquin Phoenix en train d’enregistrer ses émissions – et de ne pas être intéressés par les entrevues – réelles – des jeunes aux quatre coins des États-Unis. Sorte d’ode aux enfants de la part d’un homme qui découvre la paternité, ou du moins une certaine forme de parentalité, «C’mon C’mon» émeut discrètement et presque à notre corps défendant.