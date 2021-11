Colombie-Britannique: la catastrophe naturelle la plus coûteuse au Canada

Les inondations de la Colombie-Britannique pourraient devenir la catastrophe naturelle la plus coûteuse dans l’histoire du Canada.

Le ministre des Transports, Rob Fleming, a déclaré vendredi qu'il n'y avait aucune estimation du coût global de la reconstruction de la province, mais qu'il serait «très important».

Les autorités devront attendre un certain temps avant d’être en mesure d’évaluer l’étendue des dommages et la facture des réparations à venir. Chose certaine, des ponts routiers devront être remplacés, des sections de voies ferrées refaites et des collectivités entières reconstruites.

«Cela a un impact économique important qui s'accroît chaque jour où ces routes sont empruntées», a commenté au «Global News», Kent Fellows, professeur adjoint d'économie à l'École de politique publique de l'Université de Calgary.

Facture salée d’autres sinistres

À l'heure actuelle, la catastrophe naturelle la plus coûteuse au Canada s'est produite à Fort McMurray, où des incendies de forêt ont entraîné des réclamations d'assurance d'une valeur de 3,7 milliards $. Cependant, le coût final, y compris les réparations et la reconstruction, s'élevait à près de 9 milliards $.

Quant à elles, les inondations dans le sud de l'Alberta ont entraîné des réclamations d'assurance de 1,7 milliard $, mais le coût réel était presque le double.

En 1998, les tempêtes de verglas au Québec et en Ontario ont coûté 1,3 milliard $ à l'industrie de l'assurance, rapporte le réseau «Global News».

«Entre 1983 et 2008, l'industrie de l'assurance payait, en moyenne, environ 422 millions $ de dommages dus aux intempéries à travers le pays», a rapporté Rob de Pruis, du Bureau d'assurance du Canada.

Il a ajouté qu'au cours de la dernière décennie, ce nombre est passé à 2,1 milliards $ en moyenne à travers le pays. L'année dernière, le pays a subi des dommages d'environ 2,4 milliards $ liés à des sinistres majeurs de la nature.

Les Britanno-Colombiens ont désormais accès à une couverture contre les inondations résidentielles par voie terrestre. D’après M. de Pruis, environ la moitié des résidents de la province ont ajouté cette couverture facultative à leurs polices.

Cependant, environ 5 % des propriétaires ne seraient pas admissibles à la couverture en raison du fait qu'ils se trouvent dans des «zones d'inondation à haut risque».

Port de Vancouver

Les pertes causées par les inondations dans la province vont bien au-delà des infrastructures essentielles.

Selon les informations du «Globe and News», le port de Vancouver, qui est essentiellement coupé du reste du pays, permet normalement la circulation d’environ 250 à 500 millions $ de marchandises chaque jour.

M. Fellows précise que la paralysie du port engendre des pertes touchant à la fois les exportations et les importations du commerce international ainsi que les activités commerciales interprovinciales.

«C'est également la porte d'entrée du Canada vers le Pacifique (...) Cela affecte également une partie de nos échanges avec les États-Unis, car nous effectuons une grande partie de ces échanges le long de la côte ouest des États-Unis», a-t-il ajouté.

Pour sa part, le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, est d’avis que la province a la capacité fiscale de reconstruire ce qui a été perdu.

Un homme manque toujours à l’appel au lac Duffy

Les corps de trois hommes ont été retrouvés, vendredi, dans le secteur du lac Duffy, où le glissement de terrain s’est produit, en Colombie-Britannique, tandis que les recherches ont été suspendues même si un homme manquait toujours à l’appel, samedi.

Selon la sergente d’état-major de la GRC, Janelle Shoihet, tous les efforts déployés jusqu’à présent ont été épuisés et des discussions sont en cours pour déterminer quelle serait la meilleure façon de reprendre les démarches. «Nous avons poursuivi nos recherches en vue de retrouver un quatrième homme, mais les conditions météorologiques et l’état des lieux ont rendu nos démarches difficiles. Nous continuons de penser à tous ceux et celles qui ont été touchés par cette terrible tragédie», a informé la sergente d’état-major.

Le secteur reste fermé aux automobilistes et aucune date n’a été fixée quant à la réouverture de la route. Au cours des deux derniers jours, la GRC a travaillé en étroite collaboration avec EMBC, le ministère des Transports et de l’Infrastructure, le bureau des coroners de la Colombie-Britannique et les équipes de recherche et de sauvetage de Pemberton et de Lillooet afin de retrouver, de dégager et d’identifier avec certitude les trois hommes puis d’informer les proches de ces derniers de la situation. «Ces trois hommes font partie de ceux dont nous avons confirmé la disparition plus tôt cette semaine», a indiqué Mme Shoihet.

