Congrès conservateur: Duhaime calme les ardeurs sur les médecines alternatives

Si le gouvernement doit prôner la «liberté de choix» en santé, ce n’est pas son rôle de promouvoir les traitements alternatifs, estime le chef conservateur Éric Duhaime.

Après avoir noté les nombreux commentaires à ce sujet en marge des discussions virtuelles sur le thème de la santé lors du congrès de la formation politique, samedi, le chef a recadré le débat.

Éric Duhaime reconnaît avoir rencontré «beaucoup de gens qui me parlent des médecines alternatives» durant ses tournées régionales et qu’ils ont «raison» de réclamer la liberté de choix quant aux traitements qu’ils choisissent.

«Mais la dernière chose que vous voulez c’est que votre gouvernement embarque dans les médecines alternatives et commence à en faire la promotion active», a lancé le chef conservateur à ses militants.

Pas de «gouvernemaman»

Même chose avec l’idée de taxer la malbouffe ou encore de promouvoir les saines habitudes de vie.

«Ce n’est pas le rôle du gouvernement de vous dire quoi manger et à quelle heure faire votre jogging. On n’est pas dans un parti qui veut vous prendre par la main, qui veut un ‘’gouvernemaman’’ qui va décider tout pour vous», a insisté l’ancien animateur à la radio.

Selon lui, la solution conservatrice serait plutôt d'abolir les taxes sur certains produits considérés comme «sains».

Les participants au congrès du Parti conservateur du Québec (PCQ), le premier depuis l’élection à leur tête d’Éric Duhaime, se sont attaqués samedi matin au thème de la santé.

Parmi les propositions discutées: offrir une alternative au réseau public de la santé, instaurer un mode de financement des hôpitaux en fonction des services rendus et augmenter les admissions en médecine.

Des positions cohérentes

Sans surprise, les militants ont aussi appuyé à très forte majorité la proposition des instances du parti de revoir la Loi sur la santé publique pour obliger le gouvernement à consulter les députés de l’Assemblée nationale avant de renouveler l’état d’urgence sanitaire.

Depuis son élection à la tête du PCQ, Éric Duhaime a fait de la critique des mesures sanitaires son cheval de bataille. Entre temps, le parti a connu une hausse importante de ses appuis dans les sondages.

Mais la formation politique ne peut se satisfaire de ce seul thème, a insisté son chef d’entrée de jeux.

«Maintenant, il faut passer à l’étape d’être un parti politique sérieux, respectable, dans tous les domaines et pour ça, il faut montrer qu’on avait une position cohérente sur la crise sanitaire, mais on est capable d’avoir une position cohérente et conservatrice sur l’ensemble des politiques au Québec», a-t-il lancé durant son discours d’ouverture.

Entre 400 et 500 participants prenaient part aux échanges virtuels sur la plateforme Zoom.

