JODOIN DOYON, Yolande



À Sherbrooke, le 16 novembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Yolande Jodoin Doyon, épouse de feu Constant Doyon, deumeurant à Sherbrooke.La famille recevra les condoléances au:SHERBROOKEle lundi 22 novembre 2021 à compter de 9h00. Une cérémonie suivra à la chapelle du Complexe funéraire Steve Elkas à 11h00. L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Guillaume.Elle laisse dans le deuil son fils Roland (Danielle) et sa fille Marielle (Daniel), ses petits-enfants Pierre-Luc (Marilyne), Mathieu (Julie), Simon (Christine) et Isabelle (Mark), ainsi que ses arrière-petits-enfants Édouard, Lydiane, Alicia, Léana et de nombreux parents et amis.Tous se souviendront de Yolande comme d'une personne avant-gardiste, courageuse et généreuse. Son autonomie et son indépendance lui ont assuré un parcours de vie source d'inspiration pour plusieurs. Elle a œuvré dans le domaine de l'éducation pendant plus de 40 ans dans les régions maskoutaines et lavalloises. Elle a pris une retraite bien méritée où les voyages et ses étés à Magog avec sa douce moitié l'ont comblé.La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe médicale de l'Hôtel Dieu de Sherbrooke du 4e C et l'équipe des soins palliatifs pour leur support et leurs bons soins.Un don aux Auxiliaires bénévoles du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (580, rue Bowen Sud, Sherbrooke, J1G 2E8) serait apprécié à sa mémoire.