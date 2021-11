BEAULIEU (née GOUIN), Cécile



À Montréal, le dimanche 14 novembre 2021 est décédée paisiblement, à l'âge de 92 ans, Mme Cécile Gouin, épouse de feu M. Clément Beaulieu.Elle laisse dans le deuil ses enfants Guy (Marcelle), Ginette (Denis), Guylaine (Pierre) et Christine (Pierre), ses petits-enfants Karine, Danny, Antonin, Patrick, David, Frederik et Louna, ses arrière-petits-enfants Rafaëlle, Félix, Maxim et Elly, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 27 novembre 2021 à compter de 14h00. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h00 au salon du complexe.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Fondation des maladies du coeur du Québec seraient appréciés.