CHAMPAGNE, Monique

(née Joly)



Paisiblement, entourée de ses enfants, le lundi 15 novembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée Monique Champagne, épouse de feu Gilles Champagne.Elle laisse dans le deuil ses enfants Micheline (Lucien Lagacé), Guy (Lynda Lambert) et Manon (Serge Noël), ses huit petits-enfants et dix arrière-petits-enfants, sa soeur, son frère, ses belles-soeurs et ses beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis à la :le vendredi 26 novembre 2021 de 15h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 27 novembre 2021 de 9h30 à 11h. Une cérémonie religieuse suivra à 11h en la chapelle du salon.