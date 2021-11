DIOTTE, Georges



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Georges Diotte, survenu le 13 novembre 2021, à l'âge de 92 ans.Il laisse dans le deuil son épouse, madame Huguette Pelletier, ainsi que ses enfants Christian (Cheryl), Gilles (Marie-France), Natalie (Kent), ses petits-enfants, Sarah (Eric), Marc (Jade), Mitch (Danielle), Julien (Valérie), William, Pierre Georges (Carmen) et Jean-Christophe.Outre ses frères et soeurs prédécédés : Gilberte, Isabelle, Philippe, Alice et Gisèle, il laisse également dans le deuil ses autres frères et soeurs, Rose-Aimée, Jacques, René, Marie, Gérald, Suzanne et Pierrette, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et la collaboration du CLSC Mercier Est Anjou. Un merci très spécial à l'équipe des soins palliatifs à domicile de Montréal et à son infirmier Sébastien Parent.La famille recevra les condoléances le samedi 27 novembre 2021 de 13h30 à 16h à la :