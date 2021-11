F1: Lance Stroll partira 12e au Qatar

Le Québécois Lance Stroll a remis le 12e meilleur chrono des qualifications pour le Grand Prix de Formule 1 du Qatar, samedi, un résultat somme toute décevant après des essais libres prometteurs.

Stroll avait pris le sixième rang de la deuxième séance d’entraînement, vendredi, ce qui lui avait donné une dose de confiance pour le lendemain. Le pilote de l’écurie Aston Martin est passé bien près d’atteindre la Q3, mais son tour de 1 min 22,460 s n’a pas été suffisant.

«La voiture se comportait vraiment bien aujourd’hui [samedi]. Malgré tout, après avoir raté Q3 par seulement un dixième de seconde, je sors de ces qualifications avec le sentiment que j’aurais pu tirer davantage de cette séance», a avoué Stroll après les qualifications, ses propos étant repris par le site web de son équipe.

Sur le Circuit international de Lusail, le jeune de 23 ans pourra au moins partir du 12e rang, derrière son coéquipier Sebastian Vettel (10e), qui a été gêné par la circulation et les drapeaux jaunes en Q3. La surprise de la journée est survenue avec le rendement décevant de Sergio Perez (Red Bull), qui séparera les deux Aston Martin sur la grille de départ.

«L’avantage de partir 12e est que ça nous donne la liberté de choisir notre gamme de pneus pour la course, s’est consolé le Québécois. Nous verrons comment nous pouvons bénéficier de cela parce que ça nous donne plus d’options.»

Une course rapide et fluide

Lewis Hamilton (Mercedes) partira de la pole position, lui qui a été le seul en mesure de parcourir un tour sous les 1 min 20 s. Il sera suivi du meneur au championnat des pilotes Max Verstappen (Red Bull) et de son coéquipier chez les Flèches d’argent Valtteri Bottas.

Pour ce premier Grand Prix du Qatar, dimanche, Stroll espère pouvoir remonter le peloton. Le Montréalais tentera d’inscrire des points à nouveau, lui qui a été blanchi à ses trois dernières sorties.

«J’ai beaucoup de plaisir à conduire sur cette piste : c’est similaire à Mugello (Italie) et Suzuka (Japon), très rapide et fluide, alors ça devrait donner une course intéressante», a-t-il estimé.