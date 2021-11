MARTEL, Christine



Entourée de l'amour de sa famille, à Saint-Hyacinthe, le 14 novembre 2021, à l'âge de 57 ans, est décédéeMadame Christine Martel.Elle laisse dans le deuil ses deux enfants, Maxime et Stéphanie, sa belle-soeur Lynda, son filleul, Julien et ses deux nièces, Marie-Hélène (Jonathan) et Caroline (Jonathan) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueuillera le dimanche 5 décembre 2021 de 11h00 à 16h00 au complexe funéraire:Un hommage aura lieu ce même jour à 16h00 en la chapelle.Un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de Christine Martel.