Habillez-vous!!!

Petite neige comique, une demi-heure au centre-ville de Montréal et ça saute aux yeux. Tellement. Je dirais que 66,3 % des gens qui marchent sur les trottoirs sont mal habillés. Nu-tête, le cou à découvert, pas de gants et je ne suis même pas certain qu’ils ont le bon manteau sur le dos.

Insuffisance totale, nez et oreilles rouges, vous marchez comme des robots pressés parce que vous n’en avez pas assez épais sur le corps. Mauvaise évaluation des 3 ou 4 degrés qui sont plus pénétrants que vous ne l’auriez cru.

Trois coins de rue à marcher, mais vous avez l’impression de traverser la toundra du Grand Nord.

Seul dans ma bagnole, à force de vous regarder, je ne voulais plus descendre tellement vous semblez mal à l’aise, gelés comme une crotte disait ma mère. Nous sommes dans les rares pays où tu calcules le vent pour aller au bureau.

Qu’est-ce qu’on était bien en télétravail, les pantoufles et le café chaud !

Arrêtez de rêver, il est parti l’été. À moins d’être une bernache qui vole jusqu’aux palmiers, il faut ajouter des épaisseurs. Pas le choix.

LA CHANCE AUTOMNALE

Trop fort casse pas, dit le vieil adage. Allez, mettez-en plus que moins et partez l’hiver du bon pied... avec les bons bas, au moins.

Le foulard n’est pas seulement pour le mois de février et c’est tellement joli en plus.

Tout le monde sait que la chaleur fait plus de bien que le froid, alors faites le bon choix.

Rappelez-vous, c’est annuel. Si vous ne vous couvrez pas comme il faut, vous allez sacrer, vous allez pogner le rhume, vous allez maudire le pays. Si vous avez 50 ans, ça fait 50 fois que ça se produit.

Arrêtez de vous faire prendre. L’automne nous donne la chance d’apprivoiser l’hiver. L’automne, c’est un adoucisseur, un pondérateur. Imaginez si on devait passer d’une belle journée chaude au golf et souper sur la terrasse à un lendemain de rafales et 40 centimètres de poudreuse. Oui, on est chanceux, on a l’automne.

TIENS DONC !

L’amende à Gallagher a été de 2500 dollars. 3000 avec le pourboire.

Cette année, la semaine des gens mêlés se déroulera du 28 au 21.

Je me rappelle une fois, le Canadien avait gagné.

Quand tu dis que le prix de l’essence monte pendant que tu gazes...

Qu’est-ce qui se passe avec les Canadiens ? On a probablement trop ri des Maple Leafs.

L’inventeur du répondeur serait Jean-Régis Savoie.

Il y a trois équinoxes au Canada. L’équinoxe du printemps, l’équinoxe de l’automne et l’équinoxe de Vancouver.

