Hausse du panier d’épicerie: des choix difficiles pour les familles vulnérables

La hausse des prix des aliments touche durement les Québécois les plus pauvres, qui doivent faire des choix pour se nourrir.

En avril dernier, 17% des familles québécoises étaient aux prises avec une insécurité alimentaire. Selon les spécialistes, ce chiffre ne fait qu’augmenter en raison de l’inflation et des salaires qui ne s’accordent pas avec la flambée des prix.

«Il faut que j’y aille avec ce qui est moins cher et ce que je peux acheter», a déploré Vicky Ferguson, une mère monoparentale. Cette dernière vit seule avec son fils et a beaucoup de difficulté à remplir son réfrigérateur.

«Quand je faisais une épicerie de 120$, j’en avais pour le mois, au moins pour me rendre au 20. Mais là, aujourd’hui, je fais des épiceries de 200$ et je ne vois même pas le fond», a constaté Mme Ferguson.

Des spécialistes ont affirmé que c’est un réel défi de manger sainement lorsqu’on a un faible revenu. «La seule façon, c’est d’être extrêmement outillé en termes d’astuces, d’habiletés culinaires. Il faut savoir planifier, il faut savoir profiter des rabais», a indiqué la directrice générale de la Fondation Olo, Élise Boyer.

