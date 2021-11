Jeux vidéo: une bonne dizaine de jeux de pause-café

Le retour au bureau est synonyme... de retour des pauses! Histoire de s’aérer les neurones, voici de petits jeux rapides, pour ordinateur ou téléphone, qui permettent de se détendre rapidement.

Neal.fun

Il s’appelle Neal Agarwal et il fait plein de choses rigolotes. Sa dernière création? Des rochers à empiler soigneusement sur son écran – et qui tombent au ralenti. Sur son site, il offre aussi de petites applications qui font rire comme celle où on peut dépenser l’argent de Bill Gates, voir certains sites web d’il y a 10 ans – Amazon et CNN ont tellement changé –, faire de la musique électro en incorporant des bruits ambiants, etc.. Attention, par contre, à ne pas oublier que votre pause a une fin!

QWOP

Pourquoi «QWOP» vous demandez-vous? Parce que ce sont les touches sur lesquelles il vous faudra appuyer. Pour faire quoi exactement? Pour manœuvrer un coureur de 100 m... tout simplement. Et lorsque je dis «simplement», ce n’est pas aussi facile que ça. Les touches en question contrôlent les jambes, les bras, les hanches et les cuisses de l’athlète, et une mauvaise synchronisation le fait tomber en quelques secondes. Allez-y, la victoire n’est peut-être pas à portée de clavier, mais les éclats de rire sont, eux, garantis.

Threes

Si vous aimez les maths faciles, voici un petit jeu pour téléphone qui exige une certaine agilité cérébrale. Il faut en effet faire glisser les tuiles afin de créer des multiples de trois. Chaque partie dure environ cinq minutes, les règles sont faciles à comprendre et la musique et les bruitages ajoutent beaucoup d’amusement à la chose.

The Wiki Game

L’un des jeux rapides les plus originaux qui soient, «The Wiki Game», est assuré de réveiller votre cerveau. Le but est clair: il vous faut, dans le temps imparti, aller d’une page à une autre en suivant des liens, comme, par exemple, partir d’Elton John pour arriver à la ruée vers l’or en Californie (oui, j’ai réussi!). Cela exige de la concentration, de la lecture rapide et une forme de logique particulière parce qu’il faut bien avouer que le rapport entre la chaise électrique et le langage HTML n’est pas évident du tout.

Sinuous

Vous êtes une espèce de serpent. Sur l’écran, plein de points rouges qu’il vous faut absolument éviter. Parfois, des points bleus ou verts apparaissent, vous conférant différents avantages, comme de ralentir le défilement des points rouges ou de vous donner une invincibilité temporaire. Et le jeu est même disponible pour iOS.

Books Tower

Vous aimez lire? Saurez-vous empiler les ouvrages les uns sur les autres sans les faire tomber? C’est ce que vous devez accomplir, sachant que les livres à empiler défilent horizontalement et que vous ne pouvez pas contrôler leur chute autrement. Pas facile, mais très addictif (et mon meilleur score est de neuf, preuve que je n’ai pas assez joué!). Et parlant d’impossibilité à arrêter de jouer, ce site propose une quantité impressionnante de petits jeux dont les «endless runner», courses infinies avec un but plus ou moins simple ou le fort cynique «Kitten Cannon»... à prendre au second degré.

The Jigsaw Puzzles

Vous aimez les casse-tête, mais pas le fait de devoir les laisser sur la table pendant des heures, voire des jours? Ce site vous propose des milliers de puzzles, classés par thématique. Point positif, vous choisissez le nombre de pièces – de 20 à 500 en fonction de la forme que vous préférez – classique, mosaïque, carrée, etc. – et votre casse-tête est automatiquement sauvegardé toutes les minutes.

Les jeux Netflix sont arrivés

Le géant de la diffusion numérique se lance dans les jeux, mais ne les cherchez ni sur votre écran de télévision ni sur celui de votre ordinateur, les titres n’étant disponibles gratuitement que pour les abonnés via l’application pour téléphones. Pour l’instant, puisque l’offre n’en est qu’à ses balbutiements, pas d’avalanche de titres. On trouve un jeu de basket-ball, un de «Stranger Things» et un de billard. Pour y accéder, il vous faut télécharger l’application, vous identifier et vous rendre sur l’onglet «jeux» ou faire une recherche avec «Netflix Games».

Le carnet de liens

Neal.fun: https://neal.fun/

QWOP: https://foddy.net/Athletics.html?webgl=true

Threes : pour iOS https://apps.apple.com/in/app/threes-freeplay/id976851174 et Android https://play.google.com/store/apps/details?id=vo.threes.free

The Wiki Game: https://www.thewikigame.com

Sinuous: https://www.sinuousgame.com/ Books Tower : https://www.addictinggames.com/clicker/books-tower

The Jigsaw Puzzles: https://www.thejigsawpuzzles.com/