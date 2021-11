La magie colombienne

Après Coco, qui se déroulait pendant la traditionnelle fête des Morts au Mexique, Disney poursuit son exploration de la culture latino-américaine en proposant cette fois-ci Encanto : la fantastique famille Madrigal, un film d’animation musical dont l’histoire est campée dans un petit village enchanté caché au cœur des montagnes de la Colombie. Le Journal a discuté virtuellement avec des membres de l’équipe du long métrage, dont l’acteur John Leguizamo.

Une grande fierté. C’est le sentiment qu’éprouvent les créateurs d’Encanto : la fantastique famille Madrigal à l’aube de la sortie de ce 60e film d’animation de Disney. C’est que ce long métrage, réalisé par Byron Howard (Zootopia, Raiponce), marque un chapitre important de l’histoire du géant hollywoodien. En excluant Coco, qui avait été produit par Pixar (une filiale de Disney) en 2017, il s’agit en effet du premier film d’animation du célèbre studio à mettre en scène exclusivement des personnages sud-américains.

Photo courtoisie

Quand on lui a demandé quelle avait été sa première réaction en apprenant que Disney préparait un film qui embrassait la culture de sa Colombie natale, l’acteur John Leguizamo (L’infiltré, L’amour au temps du choléra) s’est mis à célébrer et à danser devant son écran, pendant une entrevue accordée au Journal par visioconférence il y a deux semaines.

« Je n’arrivais pas à y croire », s’est exclamé le comédien qui prête sa voix à un des personnages dans la version originale anglaise du film.

« Il était temps qu’un film d’animation de Disney avec des personnages sud-américains voie le jour. Le fait, en plus, que ce film prenne l’affiche juste avant la période des fêtes, c’est une grosse affaire. C’est une belle comédie musicale pour toute la famille. Le compositeur Lin-Manuel Miranda (Hamilton) a écrit la musique en s’inspirant de la cumbia, la musique colombienne. Je me considère vraiment chanceux de pouvoir faire partie d’un projet comme ça. »

Authenticité

Encanto met en scène une famille colombienne dont tous les membres sont dotés de pouvoirs magiques, à l’exception de la jeune Mirabel, qui n’a jamais reçu le cadeau spécial lui permettant d’acquérir ce don. C’est toutefois elle qui sera appelée à sauver sa famille quand les pouvoirs magiques de ses frères et sœurs commenceront à disparaître.

Ayant passé une partie de son enfance en Colombie avant d’émigrer aux États-Unis, John Leguizamo dit avoir reconnu son pays natal en voyant le film.

« Le film a été fait avec beaucoup de sérieux, dit-il. Le réalisateur et les scénaristes sont allés en Colombie et ont fait beaucoup de recherche pour que la culture colombienne soit représentée de façon authentique. Ils ont mangé des mets colombiens, et ils ont dansé sur de la musique colombienne. Ils sont imprégnés de cette culture et ça se sent vraiment dans le film. »

Le réalisateur, Byron Howard, a passé les cinq dernières années à travailler sur Encanto : la fantastique famille Madrigal. L’idée de réaliser un film d’animation inspiré par la culture d’un pays sud-américain a fait surface lors de discussions avec le compositeur Lin-Manuel Miranda.

Photo courtoisie

« Disney a une grande tradition pour raconter des histoires et il y a tellement d’endroits au monde que peu de gens connaissent, mais où il y a d’autres belles histoires et légendes à raconter », a souligné Byron Howard lors d’un point de presse virtuel.

« Notre film parle aussi de cela [la découverte de l’autre]. Les membres de cette famille apprennent à se découvrir et à comprendre qui ils sont à travers leurs aventures. C’est comme ça, dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qu’on croit connaître parce qu’on a grandi près d’eux, mais qui vivent en secret des tragédies qu’on ignorait. Le film parle de courage, d’amour et de résilience. »

Encanto : la fantastique famille Madrigal prend l’affiche le 24 novembre.